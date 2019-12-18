البطولة الاحترافية.. الوداد يُسقط بني ملال بميدانه وينفرد بالصدارة

عاد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لصدارة البطولة الاحترافية، بعد أن انتصر على مضيفه رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الأربعاء، بملعب واد زم برسم مؤجل الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وعلى الرغم من البداية القوية للوداد، الذي مارس ضغطا كبيرا على دفاع الفريق الملالي، إلا أن هذا الأخير كان هو السباق للتسجيل، بوساطة اللاعب نبيل الجعدي، في الدقيقة السابعة، من هجمة مرتدة.
ردة فعل الفريق الأجمر، كانت قوية ولم تتأخر كثيرا، فاستطاع المهاجم أيوب الكعبي، تعديل الكفة في الدقيقة 29، قبل أن يضيف بديع أووك الهدف الثاني في الدقيقة 32، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف وحيد.
بداية الجولة الثانية لم تختلف كثيرا عن سابقتها، ضغط ودادي وعجز ملالي تام عن تغيير النتيجة، أو إيجاد حلول للوصول لمرمى رضا التكناوتي، لتنتهي المباراة بانتصر الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد.
بهذا الانتصار، عاد الوداد لصدارة البطولة برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن نهضة بركان، بينما تجمد رصيد بني ملال في نقطة وحيدة بالمركز الأخير.
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