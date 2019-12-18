ماذا تخبرنا أظافرنا عن صحّتنا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشكّل الأظافر مرآة لصحّة أجسامنا، وقد تكشف لنا أشكالها عن أمراض أو علل ألمّت بنا، فالأظافر السليمة تكون في العادة قوية ومرنة وملساء ولامعة اللون، ويشير أي تغيّر في لونها أو ملمسها أو قوّتها إشارة إلى تغيّر جسمانيّ، قد يكون مرضًا أو تغيّرًا طبيعيًّا، ما يجعل منها مقياسا حقيقيا لصحة الإنسان ومتطلبات واحتياجات جسمه.

وغالبا ما تحدث هذه التغيرات بشكل تدريجي، ووفقًا لدراسات علمية عديدة، فإنّه يجب أخذ تغيرات الأظافر على محمل الجد، لأنها قد تساعدنا في كثير من الأحيان على الاستدلال على إصابة الجسم بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والرئة والكبد.

فما هي أبرز هذه التغيرات وإلى ماذا تشير؟

أوّلًا، تغيّر لون الأظافر إلى البنّيّ الفاتح:

قد يشير هذا التّغيّر إلى بداية تكون فطريات في الأظافر، لذا يُنصح بزيارة الطبيب في هذه الحال، لأن العدوى يمكن أن تنتقل إلى الأظافر الأخرى؛

ثانيًا، تغيّر لون الأظافر إلى البنّي الدّاكن:

عند تغيّر اللون إلى البني الغامق المائل إلى السواد، وظهور بقع لا يتغير لونها فإنّ هذه إشارة محتملة إلى الإصابة بسرطان الجلد الأسود، المسمّى أيضًا بالورم الميلانيني؛

ثالثًا، ظهور بقع صفراء في الأظافر:

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قد يكون هذا الظهور ناجما عن ملامسة مواد التنظيف أو عن طريق الاستعمال المفرط لصباغة الأظافر مثل الأحمر الذي يخترق صفيحة الظفر؛

رابعًا، ظهور بقع بيضاء على الأظافر:

هي في معظمها جيوب هوائية غير ضارة تنشأ عندما ينمو الظفر؛

خامسًا، تشقّق الأظافر وضعفها:

غالبا ما ترتبط شقوق الأظافر بالتهاب المفاصل أو بأمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية وتساقط الشعر الدائري، وقد تشير إلى عدم حصول الأظافر على الكفاية من الدم؛

سادسًا، تغيّر ملمس الأظافر:

إذا تغير شكل الأظافر فجأة وأصبحت خشنة فذلك يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الرئة في الغالب.