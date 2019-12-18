ارتفاع بورصات عربية بالرغم من تراجع أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الأربعاء، متجاهلةً تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم شباط/ فبراير بنسبة 0.42، في المئة أو 28 سنتًا إلى 65.82 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.61 في المئة أو 37 سنتا إلى 60.57 دولارًا للبرميل.

وتصدرت بورصة مصر الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.22 في المئة إلى 13793 نقطة، بفعل عمليات شراء قوية للمؤسسات العربية.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.05 في المئة إلى 2787 نقطة، مع صعود "إعمار للتطوير" بنحو 4.36 في المئة و"إعمار العقارية" بنسبة 1.98 في المئة، و"أرامكس" بما يقارب 1.96 في المئة، بينما زادت بورصة عاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 0.72 في المئة إلى 5094 نقطة، مع ارتفاع "أبوظبي الأول" بنحو 1.2 في المئة و"أبوظبي التجاري" بنسبة 1.03 في المئة و"اتصالات" بنسبة 0.12 في المئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مرتفعة، إذ صعد مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.68 في المئة إلى 8253 نقطة، مدفوعًا بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات، فيما ارتفع المؤشر الأول، في الكويت، بنسبة 0.47 في المئة إلى 6828 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس هامشيًا بنسبة 0.04 في المئة إلى 4844 نقطة، بينما نزل المؤشر العام بنسبة 0.36 في المئة إلى 6161 نقطة.

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وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.03 في المئة إلى 1810 نقطة، مع نمو أسهم "أوفتك" بنسبة 2.9 في المئة و"الأسواق الحرة" بنحو 2.1 في المئة و"جوبترول" بنسبة 0.3 في المئة.

وأقفلت بورصة البحرين على مكاسب هامشية بنسبة 0.01 في المئة إلى 1583 نقطة، بفعل صعود وحيد لسهم "جي اف اتش" بنسبة 0.8 في المئة مقابل هبوط "بتلكو" و"إي بي إم" بنحو 0.26 في المئة و0.46 في المئة على التوالي.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.14 في المئة إلى 3943 نقطة، مع هبوط أسهم "عمان للاستثمارات" بنسبة 4.5 في المئة و"الرؤية للتأمين" بنحو 2.88 في المئة و"جلفار للهندسة" بنسبة 1.35 في المئة.