واشنطن تتهم شركات إندونيسية بإنتهاك عقوباتها ضد إيران

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

اتهمت وزارة العدل الأميركية تاجرا إندونيسيا و3 شركات تابعة له بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في تزويد أجزاء من الطائرات الجديدة والمجددة بقيمة ملايين الدولارات إلى شركة ماهان إير الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء.



وقال بيان لوزارة العدل الأميركية أن سناكرو كونتجورو، رئيس ومدير شركات "بي تي أم‌ أس آیرو سابورت" و"بیي تي کاندیازا انرجی یوتاما" و"بي تي آنتاسنا کرازي" قا بتصدير قطع غيار الطائرات الأميركية الصنع إلى شركة طيران "ماهان" الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية بين عامي 2011 و2018.

ووفقًا للائحة اتهام قدمتها محكمة اتحادية في واشنطن ورد أن كونتجورو شحن أيضا قطع غيار طائرات إلى الولايات المتحدة لإصلاحها ثم أعاد شحنها إلى إيران.

وشملت لائحة الاتهام ثماني تهم بانتهاك العقوبات وغسل الأموال وبيانات كاذبة ضد كونتجورو وشركاته على صلة بالانتهاك لقوانين التصدير الأميركية.

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وقام كونتجورو بكسب أرباح من شركة "ماهان" بملايين الدولارات لقيامه بتجديد القطع في الولايات المتحدة، وإخفاء تورط إيران عن طريق شحن القطع عبر سنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند.

وتحظر العقوبات الأميركية تزويد إيران بالمنتجات الأميركية دون إذن محدد من وزارة الخزانة الأميركية التي تدير العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على شركة ماهان للطيران في عام 2011 بسبب علاقتها بالحرس الثوري ونقلها الجنود والسلاح والميليشيات إلى سوريا.

وتدير الشركة، وهي إحدى شركات الطيران الإيرانية الرائدة، عدة طائرات بوينغ وطائرات أميركية أخرى، وتعاني من مشاكل عديدة بسبب عدم وجود قطع لتجديد أسطولها.