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شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يؤكد أنه لن يترشح للحكومة المقبلة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الأربعاء، أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف الحريري في بيان له صدر اليوم، أن كتلة تيار المستقبل ستجتمع الخميس، لحسم مرشحها لرئاسة الحكومة.
كما أصر على عدم تأجيل الاستشارات، مؤكدا على مشاركته فيها في موعدها.
وقال الحريري في بيان: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً في الوقت ذاته توجهه للمشاركة في الاستشارات المقررة الخميس بعد تأجيلها مرتين.
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