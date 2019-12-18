شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين عراقيين اثنين في هجومين والان نبدء بالتفاصيل

لقي مدنيان عراقيان مصرعهما بحادثين أمنيين منفصلين في محافظتي بغداد وديالى اليوم. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مدنيًا قتل بأسلحة كاتمة للصوت بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد. وتابع المصدر "كما قتل مدني ثانٍ بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها عليه مسلحون مجهولون في سوق ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية بشمال شرقي مدينة بعقوية مركز محافظة ديالى.

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