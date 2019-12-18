شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب «محبط» والان نبدء بالتفاصيل
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "محبط" من إجراءات التحقيق بالتقصير ضده.
واضافت جريشام في تصريح لفوكس نيوز الإخبارية " إنه محبط، كما يتضح من الرسالة بالأمس"، في إشارة إلى خطاب مؤلف من ست صفحات أرسله ترامب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي اتهم فيها معارضيه بشن حرب علنية والسعي للإطاحة بالديمقراطية.
وتابعت جريشام "أساسا هو لم يرتكب أي خطأ". وأصرت على أنه ظل "يركز" على وظيفته كرئيس.
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