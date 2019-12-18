سائرون تعلن رفضها تمرير مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين

اعلنت كتلة تحالف سائرون النيابية رفضها تمرير مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية.
وقالت النائب انعام الخزاعي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب برفقة نواب آخرين من التحالف، إن "بعض القوى السياسية تستمر بمحاولة استغلال دماء الشهداء وتظاهرات المواطنين السلميين في تمرير قوانين لمصالحها الفئوية والحزبية بعيدا عن المطالب الشعبية، ومنها مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية".
وأوضح أن "المقترح ادخلت فيه مواد وتعديلات كثيرة تجعل من الجلاد ضحية، وتسبب تبعات مالية على الدولة، مع عدم وجود ضابطة قانونية تفرق بين الشهيد والارهابي"، مؤكدة أن "الكتلة رفضت تمرير مقترح تعديل القانون".
وأوضح أن "المقترح ادخلت فيه مواد وتعديلات كثيرة تجعل من الجلاد ضحية، وتسبب تبعات مالية على الدولة، مع عدم وجود ضابطة قانونية تفرق بين الشهيد والارهابي"، مؤكدة أن "الكتلة رفضت تمرير مقترح تعديل القانون".
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