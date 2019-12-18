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عراقي يحصد الذهب في بطولة مسقط الدولية للبليارد والسنوكر

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2019-12-18 | 17:17

عراقي يحصد الذهب في بطولة مسقط الدولية للبليارد والسنوكر

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نال نجم منتخبنا الوطني بلعبة السنوكر علي جليل المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة مسقط الدولية بسلطنة عمان التي اختتمت امس بمشاركة خمسة وستين لاعبا مثلوا ثلاث وعشرين دولة ، ونجح جليل في ازاحة ابطال اسيويين معروفين في طريق تأهله لنيل المركز الاول باسم العراق .
وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال في بيان إن "نجوم منتخبنا الوطني في البليارد والسنوكر نجحوا خلال العام الحالي بنيل القاب متعددة في بطولات تخضع لتصنيف الاتحاد الدولي ".

وتابع ان "بطولة مسقط الدولية كانت محطة اعدادية مهمة نحو المشاركة في بطولة غرب اسيا في البحرين من الثامن عشر الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، سبقها معسكرين تدريبيين في قطر وعمان".

واشار عبد العال الى ان "فريق المدرب مقداد مصطفى بلعبة السنوكر يمثلنا فيه كل من اللاعبين عمر محمد وعلي جليل وعلي حسين ، فيما يمثلنا في لعبة البليارد تحت اشراف المدرب صلاح حسن اللاعبين امير علي وعباس مهدي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي والبطولتين لفئة المتقدمين".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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