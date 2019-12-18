عراقي يحصد الذهب في بطولة مسقط الدولية للبليارد والسنوكر

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2019-12-18 | 17:17
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نال نجم منتخبنا الوطني بلعبة السنوكر علي جليل المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة مسقط الدولية بسلطنة عمان التي اختتمت امس بمشاركة خمسة وستين لاعبا مثلوا ثلاث وعشرين دولة ، ونجح جليل في ازاحة ابطال اسيويين معروفين في طريق تأهله لنيل المركز الاول باسم العراق .
وتابع ان "بطولة مسقط الدولية كانت محطة اعدادية مهمة نحو المشاركة في بطولة غرب اسيا في البحرين من الثامن عشر الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، سبقها معسكرين تدريبيين في قطر وعمان".
واشار عبد العال الى ان "فريق المدرب مقداد مصطفى بلعبة السنوكر يمثلنا فيه كل من اللاعبين عمر محمد وعلي جليل وعلي حسين ، فيما يمثلنا في لعبة البليارد تحت اشراف المدرب صلاح حسن اللاعبين امير علي وعباس مهدي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي والبطولتين لفئة المتقدمين".
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