عراقي يحصد الذهب في بطولة مسقط الدولية للبليارد والسنوكر

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال في بيان إن "نجوم منتخبنا الوطني في البليارد والسنوكر نجحوا خلال العام الحالي بنيل القاب متعددة في بطولات تخضع لتصنيف الاتحاد الدولي ".وتابع ان "بطولة مسقط الدولية كانت محطة اعدادية مهمة نحو المشاركة في بطولة غرب اسيا في البحرين من الثامن عشر الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، سبقها معسكرين تدريبيين في قطر وعمان".

واشار عبد العال الى ان "فريق المدرب مقداد مصطفى بلعبة السنوكر يمثلنا فيه كل من اللاعبين عمر محمد وعلي جليل وعلي حسين ، فيما يمثلنا في لعبة البليارد تحت اشراف المدرب صلاح حسن اللاعبين امير علي وعباس مهدي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي والبطولتين لفئة المتقدمين".

