تحديد موعد انطلاق الدوري النسوي للاسكواش

رياضة 2019-12-18 | 17:10 308 مشاهدة حدد الاتحاد العراقي للاسكواش، يوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اندية العراق باللعبة لفئة النساء وبمشاركة خمسة اندية.



واشار الى ان "منافسات دوري اندية العراق لفئة الرجال تتواصل في كلية التربية البدنية وعلوم وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ابو العيس في بيان للجنة الاولمبية، ان "اتحاد الاسكواش حدد يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اندية العراق باللعبة لفئة الناس في نادي العلوية الاجتماعي بالعاصمة بغداد، وبمشاركة 20 لاعبة يمثلن خمسة اندية هي العلوية والعدل والكاظمية والخطوط والسلام".واشار الى ان "منافسات دوري اندية العراق لفئة الرجال تتواصل في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبواقع ثلاث مباريات في الاسبوع، حيث يشارك في المنافسات المحلية 14 ناديا هم الزوراء والكاظمية والسلام والدفاع المدني والعلوية والعدل والسلام والخطوط والجيش والطلبة والمحاويل وبابل والبلدي والاسكان على ان تستمر منافسات الدوري حتى نهاية العام الحالي". وبين ابو العيس ان "اتحاد اللعبة حدد يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول الحالي موعدا لعقد مؤتمر الهيئة العامة في قاعة نادي العلوية الاجتماعي وبحضور جميع اعضاء الهيئة العامة، إذ سيتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الاداري والمالي للعام 2019 والمصادقة عليهما فضلا عن مناقشة المنهاج الخاص بالعام المقبل والذي يتضمن اقامة وتنظيم العديد من البطولات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية فضلا عن المشاركات الخارجية التي تنتظر منتخباتنا الوطنية ولكافة الفئات العمرية على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية ايضا".



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