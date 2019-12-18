رسمياً.. تحديد موعد استئناف الدوري السلوي الممتاز

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2019-12-18 | 17:04
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حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد استئناف الدوري الممتاز 2019/ 2020.
واجتمع الاتحاد مساء اليوم مع ممثلي الاندية في مقره، حيث قرر استئناف الدوري الممتاز في التاسع من كانون الثاني، العام المقبل.
وتستكمل منافسات البطولة بنظام التجمع الواحد للمرحلة الاولى في محافظتي دهوك وزاخو، حيث سيتم اشراك محترف اجنبي واحد.
وتلعب المرحلة الثانية بحسب الترتيب، بثمان فرق فقط بنظام التقاطع ثم نصف نهائي، وسيلعب النهائي بنظام البلاي اوف بنتيجة 0-0.
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