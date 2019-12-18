رسمياً.. تحديد موعد استئناف الدوري السلوي الممتاز

وكان الاتحاد قد قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد بعد اندلاع التظاهرات بعد مرور جوليتن فقط على انطلاق البطولة.

واجتمع الاتحاد مساء اليوم مع ممثلي الاندية في مقره، حيث قرر استئناف الدوري الممتاز في التاسع من كانون الثاني، العام المقبل.



وتستكمل منافسات البطولة بنظام التجمع الواحد للمرحلة الاولى في محافظتي دهوك وزاخو، حيث سيتم اشراك محترف اجنبي واحد.

وتلعب المرحلة الثانية بحسب الترتيب، بثمان فرق فقط بنظام التقاطع ثم نصف نهائي، وسيلعب النهائي بنظام البلاي اوف بنتيجة 0-0.

