بدء مجلس النوالب، اليوم الاربعاء، بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب بدأ بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، جلسته الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس محمد البحلبوسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.