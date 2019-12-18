البرلمان يصوت على اعتبار محافظة ذي قار منكوبة

وقال النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "هناك عدة مطالب تقدّم بها نواب محافظة ذي قار إلى مجلس النواب".

وأضاف ان "المطالب صوّت عليها مجلس النواب وتحوّلت إلى قرار برلماني".



وتضم الوثائق، عدة فقرات منها التصويت على اعتبار محافظة ذي قار منكوبة.