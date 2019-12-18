الجيش الليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" سر إطلاق "معركة الحسم"

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، النقاب عن وجود عدة رسائل وراء إطلاق القائد العام المشير خليفة حفتر "معركة الحسم" لتحرير طرابلس، منها الرد على تدخلات تركيا.

وقال المحجوب في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن "إعطاء المشير حفتر الضوء الأخضر لدخول طرابلس يهدف لإرسال رسائل أبرزها "الرد على من كان يعتقد أن ليبيا ربما تتبع الدولة العثمانية".

وأضاف أن "اتفاق الصخيرات الذي صادف الثلاثاء الذكرى الرابعة لتوقيعه، التف الإخوان عليه، وأفرز هذا الجسد غير الشرعي (حكومة الوفاق)، الذي استقال أغلب أعضائه، بعدما اكتشفوا وجود مؤامرات تحاك ضد الليبيين، ومحاولات لتقديم ليبيا على طبق من ذهب لأردوغان".

وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لاستغلال ليبيا، وهذا لن يحدث لأن الشعب الليبي مناضل مجاهد، وهذه ميزة معروفة عن الشعب، فنحن لا نستسلم لأي مستعمر، وهذا تاريخ طويل من الجهاد".

وكان أردوغان ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج وقعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي في المجال الأمني والبحري، وهو ما أثار موجة رفض وانتقادات محلية وإقليمية".

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تطويق المليشيات

وفيما يخص المعارك في العاصمة طرابلس، قال المحجوب: "انتقلنا حاليا من المحاور، فهي دائما طرق تقدم للقوات، ونحن حاليا في مرحلة الطوق، والقوات اتصلت ببعضها البعض، والجبهة من منطقة الزهراء أو ما يعرف بكوبري الزهراء وحتى القويعة إلى القربوللي".

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب على أن القوات أصبحت تشكل طوقا، وربما تصدر أوامر من القيادة العامة في أي لحظة بقفل الطريق الساحلي.

وتابع: "تقدمنا نحو السدادة، وهناك عمليات سوف تتم خلال الساعات المقبلة، نحن حاليا بهذه المرحلة نطوق الجزء المتبقي من المليشيات داخل طرابلس، لكي يتم القضاء على ما تبقى منهم والدخول إلى قلب طرابلس".

وشدد على أن ضربات الجيش كانت مؤثرة في المليشيات، قائلا: "نحن نتحدث عن وجود قواتنا داخل طرابلس، والعمل للقضاء على ما تبقى من هذه المليشيات، وبعدها لا يوجد إلا أهالي طرابلس الذين ينتظرون بفارغ الصبر قواتنا للخلاص من المليشيات".





والخميس، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، انطلاق ساعة الصفر لدخول قلب العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات، ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الماضي.