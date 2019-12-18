تستمر لـ6 ساعات.. الكونجرس يبدأ جلسة التصويت على عزل ترامب

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مناقشة تاريخية تهدف إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، ليصبح بذلك ثالث رئيس أمريكي يحال إلى المحاكمة تمهيدا لعزله.



ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو 6 ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وفي وقت سابق، بدأ مجلس النواب الأمريكي مداولات، قبل التصويت التاريخي على اتهام ترامب.

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ومن المتوقع أن تكون نتيجة التصويت على التهمتين ضد الرئيس الجمهوري متماشية مع الخطوط الحزبية في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

والتصويت اليوم سيفضي إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك قبيل ساعات من إجراءات عزله.

وكتب الرئيس الأمريكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم على يد اليسار الراديكالي.. (لم أرتكب أي خطأ)، اقرأوا نصوص المحادثة. لا يجب أبدا أن يحدث هذا مع رئيس آخر ثانية.. اتلوا صلاة".