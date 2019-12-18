شكرا لقرائتكم البرلمان العراقي يصوت على اعتبار ذي قار منكوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات، واعتبار محافظة ذي قار منكوبة.

وأفاد التلفزيون العراقي بأن مجلس النواب بدأ التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

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كانت رئاسة البرلمان، أعلنت في بيان صحافي، أن جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضاً لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.

وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.