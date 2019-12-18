اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​​ابراهيم الموسوي​​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كل تهجم أو تطاول على الرموز والمقدسات الإسلامية سنية أم شيعية ومن أي جهة جاء مدان بالكامل، وكل شريط شتائم ضد اي كان يجب أن يمنع تداوله بالكامل ومن يفعل ذلك يجب مقاضاته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: كل تهجم على الرموز والمقدسات الإسلامية مدان بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.