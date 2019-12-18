المفتي الشعار: اخشى على الحراك أن يفقد مضمونه وسلميته

علق مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار على قيام عدد من الشبان فجر اليوم بتحطيم محتويات غرفة أمن منزله في طرابلس، مؤكدا ان "ما حدث هو نتيجة توتر واتصلت بقائد الجيش العماد جوزاف عون وكررت طلب الافراج عن الشبان الموقوفين لأن تصرفهم لم يكن مسؤولا وقد طلبت إعادة فتح كل الطرقات المقطوعة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الشعار الى ان "الناس غاضبة لان اذان المسؤولين غير واعية لمطالبهم"، مضيفا:" اعلنت منذ البداية انني مع مطالب الحراك واتمنى ان يعي المسؤولون عن الحراك لعدم السماح للايادي الغريبة وطابور بالدخول بينهم وتشويه مطالبهم".
وابدى الشعار خشيته على الحراك من ان يفقد مضمونه وسلميته.
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