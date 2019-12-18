حزب الله و"امل": نحذر من أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف والدعوات المشبوهة التي تؤدي لاستنفار شارع مقابل شارع

دانت قيادتا حركة "أمل" و"​حزب الله​" في ​بيروت​ "كل أنواع التعرّض للمقامات والرموز الدينية التاريخية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين من أي جهة صدرت"، محذرين من "أعمال الشغب المتكررة ومظاهر ​العنف​ الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى إفتعال فتن متنقّلة بين المناطق. وننبّه من الأيدي العابثة بالأمن والمحرّضة على الفوضى لاسيما على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وندعو للتعقل وتقدير العواقب وضبط الخطابات سّيما من هم في موقع التوجيه أو ​القيادة​".

وفي بيان لها، دعت القيادتان جميع الفرقاء لا سيّما جمهور ​حركة أمل​ وحزب الله إلى "التحلي بالوعي الكافي وعدم الإنجرار خلف الشائعات وعدم ترويج ما يساعد على الفتنة بين أبناء البلد الواحد"، طالبين من ​القوى الأمنية​ "اتّخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو ​قطع الطرقات​ والإساءة للعابرين الآمنين".