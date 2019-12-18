الحريري: لن اكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه غدا للاستشارات على هذا الاساس

اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ انه "منذ ان تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا"، مشيرا الى انه "لما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة".

واكد الحريري انه "سأتوجه غدا للمشاركة في ​الاستشارات النيابية​ على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت"، مشيرا الى انه "دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".