الفريق القانوني المكلف متابعة قضية أبو فخر اثنى على قرار محكمة التمييز العسكرية

أثنى فريق العمل القانوني المكلف متابعة قضية علاء أبو فخر على قرار ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​ الصادر اليوم، والقاضي باستدعاء ستة شهود في قضية ابو فخر. ونوه فريق العمل ب"المسار القانوني الذي تسلكه القضية من أجل كشف كلّ ملابسات الجريمة النكراء، التي ذهب ضحيتها أبو فخر"

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