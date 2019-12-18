قائد الجيش التقى وفدا من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، وفدًا من بعثة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في لبنان برئاسة Christophe Martin، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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