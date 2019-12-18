علي عمار: هناك مشروع فتنوي يرعاه أحد الأجهزة الامنية في لبنان

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار إلى أن "هناك مشروع فتنوي يرعاه احد الاجهزة الامنية في لبنان مسترشدا بتعليمات قوى خارجية للايقاع بين اللبنانيين"، محذراً من "استمرار هذا الجهاز في هذا الدور لانه يعريض السلم الاهلي للخطر وكذلك الوضع الاقتصادي".
وأشار إلى "أنني تكلمت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنيت عليه اجراء الاتصالات اللازمة لوضع حد لهذا الجهاز الذي هو وراء كل ما يجري في لبنان ان كان على مستوى الفيديوهات التي تبث من الخارج ام على مستوى الممارسات في الداخل".
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