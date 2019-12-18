علي عمار: هناك مشروع فتنوي يرعاه أحد الأجهزة الامنية في لبنان

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ إلى أن "هناك مشروع فتنوي يرعاه احد ​الاجهزة الامنية​ في ​لبنان​ مسترشدا بتعليمات قوى خارجية للايقاع بين اللبنانيين"، محذراً من "استمرار هذا الجهاز في هذا الدور لانه يعريض السلم الاهلي للخطر وكذلك ​الوضع الاقتصادي​".

وأشار إلى "أنني تكلمت مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتمنيت عليه اجراء ​الاتصالات​ اللازمة لوضع حد لهذا الجهاز الذي هو وراء كل ما يجري في لبنان ان كان على مستوى الفيديوهات التي تبث من الخارج ام على مستوى الممارسات في الداخل".