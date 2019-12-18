داود: لبنان يمر بأزمة مالية اقتصادية تعيق تنفيذ المشاريع الثقافية.

لفت ​وزير الثقافة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال محمد داود خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الاسلامي ال 11 لوزراء الثقافة الذي تستضيفه تونس الى ان "​لبنان​ يمر بأزمة مالية اقتصادية تعيق تنفيذ المشاريع الثقافية"، آملا من "المنظمة الاسلامية للتربية و​العلوم​ ​ايسيسكو​ المساعدة لاستكمال المسيرة الثقافية التي يستفيد منها العالمين العربي والاسلامي والانسانية جمعاء".

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