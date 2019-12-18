OTV: بري يعمل على حل من شأنه رفع عدد الأصوات المتوقع أن يحوز عليها الحريري إلى 64

ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يعمل على حلّ من شأنه أن يرفع عدد الأصوات المُتوقَّع أن يحوز عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، خلال ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، إلى 64 بدلًا من 58".

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