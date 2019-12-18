التقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وفداً من بلدية حارة صيدا تقدمه رئيس البلدية سميح الزين، وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية والصيداوية خصوصا وكان تأكيد مشترك على ما يجمع صيدا وحارة صيدا من ثوابت وطنية واحدة برفض الفتن المذهبية والطائفية بكافة اشكالها والتصدي لها.
واكد سوسان على وحدة الصف الوطني وعلى هذا العيش المشترك وهذا السلم الأهلي وعلى ان صيدا والحارة مدينة واحدة وهم اهل يتواصلون بكل انواع التواصل بالمصاهرة وبالقربى وبغيرها، مشددا على ان "لا مكان للفتنة المذهبية او الطائفية في صيدا وحارتها".
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي سوسان: لا مكان للفتنة المذهبية او الطائفية في صيدا وحارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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