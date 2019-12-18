جمعية المصارف: اهتمام المصارف يتركز على الحفاظ على ودائع المواطنين

اشار رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف ​لبنان​ ​سليم صفير​ الى ان "​الاخبار​ المتكاثرة والمتناقلة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ حول اقفال ​المصارف​ بعد فترة الاعياد وحول التوقف عن اجراء عمليات الدفع نقدا "الكاش" بالعملات الاجنبية هي محض اشاعات وعارية من ​الصحة​ تماما وهي تندرج للاسف الشديد في اطار الحملة المستهجنة التي تطال وتستهدف ​القطاع المصرفي​ اللبناني في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي يجتازها لبنان"، مؤكدا ان "اهتمام المصارف يتركز على الحفاظ على ودائع المواطنين بانتظار تشكيل ​حكومة​ جديدة للشروع بمعالجة الاسباب الجوهرية للازمة الاقتصادية والمالية الراهنة".

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