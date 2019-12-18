الراعي التقى وفد اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام وأكد أهمية عدم اعتماد لغة التحريض

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال لقائه وفد اللجنة الأسقفية ل​وسائل الاعلام​ برئاسة المطران ​أنطوان نبيل العنداري​، على "أهميّة دور الإعلام في نقل الحقيقة من دون تشويه وعدم اعتماد لغة التحريض"، لافتًا إلى أنّ "​لبنان​ هو أرض قداسة، وإلى أنّ الله لن يتركه أبدًا".

وقد سلّم المطران العنداري، الراعي مذكّرة شكلّت خلاصة نقاشات بين أعضاء اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بالاشتراك مع المؤسسة المارونية للإنتشار، حول كيفيّة مواجهة التحديات الوطنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في هذه المرحلة الصعبة، وكيفيّة تعزيز الثقة لدى أبناء الكنيسة وتثبيتهم في أرضهم ودعمهم.

حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة الأرشمندريت ​أنطوان ديب​، مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​ وأعضاء اللجنة.