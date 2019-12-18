قطع طريق الضنية طرابلس في مرياطة والجيش يعمل على فتحها

اقدم عدد من ​المحتجين​ على "​قطع طريق​ ​الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​ في بلدة ​مرياطة​، وذلك عبر وضع الإطارات مشتعلة في وسط الطريق، ما اضطر السائقين إلى سلوك طرقات فرعية بديلة، حيث شهدت بدورها إزدحاما خانقاً".

وعلى الفور حضرت إلى المكان دورية من ​الجيش اللبناني​، حيث تعمل على إعادة فتح الطريق أمام المواطنين.