اخبار العالم

قطع طريق الضنية طرابلس في مرياطة والجيش يعمل على فتحها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقدم عدد من ​المحتجين​ على "​قطع طريق​ ​الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​ في بلدة ​مرياطة​، وذلك عبر وضع الإطارات مشتعلة في وسط الطريق، ما اضطر السائقين إلى سلوك طرقات فرعية بديلة، حيث شهدت بدورها إزدحاما خانقاً".

وعلى الفور حضرت إلى المكان دورية من ​الجيش اللبناني​، حيث تعمل على إعادة فتح الطريق أمام المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق الضنية طرابلس في مرياطة والجيش يعمل على فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا