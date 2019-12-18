اقدم عدد من المحتجين على "قطع طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في بلدة مرياطة، وذلك عبر وضع الإطارات مشتعلة في وسط الطريق، ما اضطر السائقين إلى سلوك طرقات فرعية بديلة، حيث شهدت بدورها إزدحاما خانقاً".
وعلى الفور حضرت إلى المكان دورية من الجيش اللبناني، حيث تعمل على إعادة فتح الطريق أمام المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق الضنية طرابلس في مرياطة والجيش يعمل على فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.