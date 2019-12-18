أبو الحسن: أخطر ما يواجهنا اليوم هي الفوضى المتدرجة التي ستودي بنا جميعا للمجهول

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، تعليقًا على الجدار الإسمنتي الموضوع في محيط ​مجلس النواب​ بوسط بيروت، على أنّ "أخطر ما يواجهنا اليوم هي الفوضى المتدرّجة الّتي ستودي بنا جميعًا إلى المجهول".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا كم حذّرنا من أن يتبدّد حلم التغيير على جدران الطوائف الّذي نادى ​كمال جنبلاط​ بتحطيمها، وكم يُقلقنا اليوم ارتفاع جدران الفصل بين ال​لبنان​يين مجدّدًا بمشهد يُذكّرنا بعام 1975"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ولا الارتهان، فهل من يسمع؟".