أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، تعليقًا على الجدار الإسمنتي الموضوع في محيط مجلس النواب بوسط بيروت، على أنّ "أخطر ما يواجهنا اليوم هي الفوضى المتدرّجة الّتي ستودي بنا جميعًا إلى المجهول".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا كم حذّرنا من أن يتبدّد حلم التغيير على جدران الطوائف الّذي نادى كمال جنبلاط بتحطيمها، وكم يُقلقنا اليوم ارتفاع جدران الفصل بين اللبنانيين مجدّدًا بمشهد يُذكّرنا بعام 1975"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ولا الارتهان، فهل من يسمع؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: أخطر ما يواجهنا اليوم هي الفوضى المتدرجة التي ستودي بنا جميعا للمجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.