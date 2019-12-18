لفت الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "وفدا ​تركيا​ سيزور ​روسيا​ في أقرب وقت ممكن، ويضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات و​الجيش​ لبحث القضايا الإقليمية بالتفصيل"​​​، مشيراً إلى أن "المناقشات ستتضمن احتمال إرسال ​أنقرة​ قواتها إلى ​ليبيا​، فضلا عن أن المناقشات ستتضمن آخر تطورات الملف السوري".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: وفد تركي إلى موسكو قريبا وأهم أجنداته إرسال جنودنا إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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