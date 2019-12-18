أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ "لا علم لها بأيّ ضغوط تُمارسها السلطات الصينية لإشراك شركة "هواوي" في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا"، وسط مخاوف من إمكان استغلال مجموعة الاتصالات الصينية لأغراض التجسّس.
وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها بشدّة إشراك المجموعة الصينية في تطوير شبكات الجيل الخامس، ترفض ألمانيا حتّى الآن منع "هواوي" من اداء أي دور في هذا الأمر محليًّا.
من جهتها، تنفي "هواوي" بشدّة الاتهامات بأنّ أجهزتها يمكن أن تُستخدم للتجسّس لمصلحة بكين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: الصين لم تمارس أي ضغوط لإشراك "هواوي" بتطوير شبكة الجيل الخامس في الألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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