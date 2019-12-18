وزارة الكهرباء والطاقة المصرية تشتري طاقة منتجة محليا لمدة 25 سنة

أعلنت وزارة ​الكهرباء​ و​الطاقة المتجددة​ في مصر أنه "تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح عبر نظام "بي أو أو"، مشيرةً الى أنه "تم أيضا توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 سنة لمشروعات ​الطاقة الشمسية​ بإجمالي قدرات 2165 ميغاواطا عبر نفس النظام"، مؤكدة بأن "الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 20% عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035".

هذا ويعمل نظام "بي أو أو" (BOO)، عبر توفير ​الدولة​ للأرض والتراخيص اللازمة لإنشاء المحطة، ويتكفل المستثمر بعملية الإنشاء والمعدات، وتصبح الدولة شريكة له في الإنتاج طوال مدة حق الانتفاع، ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة تقسيم الإنتاج، كما تصبح الدولة شريكة في إدارة المحطة.