الإليزيه: ماكرون مستعد لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد

لفتت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​) إلى أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لن يتخلّى عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد"، الّذي كان وراء ​تظاهرات​ وإضرابات تشهدها ​فرنسا​ منذ أسبوعين، لكنّه "مستعدّ لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات".

ويلتقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم، مسؤولي النقابات وأرباب العمل، في اجتماعات منفصلة يحضّرها المكلّف الجديد بملف المعاشات التقاعدية لوران بيترازفسكي.

ويتمثّل هدف المفاوضات في إيجاد حلّ للأزمة الّتي تشل قطاع النقل العام على نطاق واسع، خاصة في المنطقة الباريسية، منذ 5 كانون الأول الحالي.