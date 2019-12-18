لفتت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) إلى أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتخلّى عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد"، الّذي كان وراء تظاهرات وإضرابات تشهدها فرنسا منذ أسبوعين، لكنّه "مستعدّ لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات".
ويلتقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم، مسؤولي النقابات وأرباب العمل، في اجتماعات منفصلة يحضّرها المكلّف الجديد بملف المعاشات التقاعدية لوران بيترازفسكي.
ويتمثّل هدف المفاوضات في إيجاد حلّ للأزمة الّتي تشل قطاع النقل العام على نطاق واسع، خاصة في المنطقة الباريسية، منذ 5 كانون الأول الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: ماكرون مستعد لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.