الكرملين: العقوبات الأميركية ضد "السيل الشمالي-2" انتهاك للقانون الدولي

أعلن ​الكرملين​ أن "إقدام ​واشنطن​ المحتمل على فرض ​عقوبات​ ضد مشاريع نقل ​الغاز​ الروسي سيكون انتهاكا للقانون الدولي ومنافسة غير نزيهة"، معربا عن ثقته في "أن هذه الخطوة لن تفضي إلى نتيجة".

ولفت إلى أن "هذا التوجه لا يروق ل​موسكو​ ولا لعواصم أوروبية، ولا يروق ل​برلين​ و​باريس​"، مشيراً إلى أن "موسكو تنطلق من أن "هذا المشروع سيكتمل".

وصادق ​مجلس الشيوخ الأميركي​، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حول الميزانية الدفاعية للسنة 2020 المالية يلزم ​الإدارة الأميركية​ بفرض عقوبات على مشروعي الغاز الروسي، "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". وجاء ذلك بعد تصويت ​مجلس النواب الأميركي​، في 11 كانون الاول، لصالح مشروع القانون المذكور.