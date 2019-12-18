أعلن الكرملين أن "إقدام واشنطن المحتمل على فرض عقوبات ضد مشاريع نقل الغاز الروسي سيكون انتهاكا للقانون الدولي ومنافسة غير نزيهة"، معربا عن ثقته في "أن هذه الخطوة لن تفضي إلى نتيجة".
ولفت إلى أن "هذا التوجه لا يروق لموسكو ولا لعواصم أوروبية، ولا يروق لبرلين وباريس"، مشيراً إلى أن "موسكو تنطلق من أن "هذا المشروع سيكتمل".
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حول الميزانية الدفاعية للسنة 2020 المالية يلزم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مشروعي الغاز الروسي، "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، في 11 كانون الاول، لصالح مشروع القانون المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: العقوبات الأميركية ضد "السيل الشمالي-2" انتهاك للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.