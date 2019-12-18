رئيس البرلمان التركي: قرار مجلس الشيوخ الأميركي حول المزاعم الأرمنية مسيّس

وَصف رئيس ​البرلمان التركي​، مصطفى شنطوب، قرار ​مجلس الشيوخ الأميركي​ حول المزاعم الأرمنية، بأنّه "مسيَّس". وركّز في تصريح صحافي، على هامش زيارته إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في اجتماعات الرابطة البرلمانية للبلدان الناطقة باللغة التركية، على أنّ "من غير الصواب أن تتّخذ البرلمانات قرارات بشأن الأحداث التاريخيّة".

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