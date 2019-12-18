طبيب جو بايدن يكشف عن حالته الصحية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نائب الرئيس الأميركي جو بايدن

ويسعى بايدن (77 عاما)، ضمن 15 ديمقراطيا آخرين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وأوضح الطبيب كيفن أوكونور، الذي يُدرس الطب ويدير برنامج طبيا بجامعة جورج واشنطن،أن بايدن الذي أصيب بتمدد الأوعية الدموية الدماغية عام 1988 لا يعاني حاليا من أعراض لمشكلات مماثلة.

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وأضاف أنه رغم عدم انتظام ضربات قلبه، فإنه "بدون أعراض ظاهرة بالمرة".

وكتب أوكونور في التقرير "نائب الرئيس بايدن بصحة جيدة...ومفعم بالحيوية ولائق لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".