بني ملال..طالبة في سلك الدكتوراه ترمي بنفسها من فوق عمارة

اقدمت عشرينية على “الانتحار” ووضع حد لحياتها، ليلة أمس الثلاثاء، بعد ان رمت بنفسها من إحدى العمارات المقابلة لفندق ايمان الخليل ببني ملال.
وأفاد شهود ل “اليوم24″، أن الهالكة أصيبت بكسور وجروح خطيرة عجلت بوفاتها على الفور رغم محاولة إنقاذها بنقلها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
وأضاف المصدر ذاته، أنا الهالكة تبلغ من العمر 25 سنة وهي طالبة باحثة بسلك الدكتورة بإسبانيا، يرجح أن ضغوطا نفسية هي ما دفعها للإنتحار.
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