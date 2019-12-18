طنجاوة و”كلاسيكو الأرض”.. هكذا يترقب المغاربة قمة برشلونة وريال مدريد – فيديو

فيديو: يونس ميموني

لا حديث يدور، اليوم الأربعاء، بين عشاق المستديرة، سوى عن مباراة “الكلاسيكو”، أو “كلاسيكو الأرض” الذي سيجمع بين قطبي الكرة الإسبانية والأروبية، ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

هذه المباراة، تأتي في سياق خاص، سيزيد بالتأكيد من منسوب الإثارة والشويق، أبرزها طبعا تقارب المستوى بين الفريقين، بالإضافة إلى صراعهما على صدارة “الليغا”.

وينقسم عشاق الكرة العالمية في المغرب، بين عاشق لـ”البلاوغرانا” أو مشجع لـ”الميرينغي”، ما يضفي أهمية خاصة لهذا النزال لدى عشاق الكرة في المغرب.

كاميرا “اليوم24″، نزلت لإحدى شوارع مدينة طنجة، من أجل استطلاع آرائهم حول هذه المباراة القمة، انتظاراتهم، وكذا ترشيحاتهم للفريق الذي سيظفر بالنقاط الثلاثي، وبالتالي صدارة الليغا، فكانت ردودهم على الشكل التالي:

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