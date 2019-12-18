ميناء طنجة المدينة.. حجز مخدرات بحوزة إسبانيين متوجهين إلى طريفة

تمكنت العناصر الأمنية بميناء طنجة المدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يحملان الجنسية الإسبانية على متن سيارتهما المتوجهة إلى طريفة في رحلة بحرية، وحجزت داخلها 58 كيلوغراما ونصف من مخدر الشيرا.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن العناصر الأمنية، أخضعت السيارة لعملية مراقبة عبر جهاز السكانير، ليتبين بداخلها أشياء مشبوهة، حيث تم اكتشاف رزم من مخدر الشيرا، مدسوسة بعناية في هيكل السيارة جهة الكراسي الخلفية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العناصر الأمنية أحالت الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معهما حول الموضوع.