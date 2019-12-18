تمكنت العناصر الأمنية بميناء طنجة المدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يحملان الجنسية الإسبانية على متن سيارتهما المتوجهة إلى طريفة في رحلة بحرية، وحجزت داخلها 58 كيلوغراما ونصف من مخدر الشيرا.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن العناصر الأمنية، أخضعت السيارة لعملية مراقبة عبر جهاز السكانير، ليتبين بداخلها أشياء مشبوهة، حيث تم اكتشاف رزم من مخدر الشيرا، مدسوسة بعناية في هيكل السيارة جهة الكراسي الخلفية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العناصر الأمنية أحالت الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معهما حول الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء طنجة المدينة.. حجز مخدرات بحوزة إسبانيين متوجهين إلى طريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.