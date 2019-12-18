التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد في مباراة “الكلاسيكو”

عائشة مجيب – صحافية متدربة

سيحل فريق ريال مدريد مساء اليوم، ضيفا ثقيلا على برشلونة، بمعقله “كامب نو”، برسم مؤجل الجولة العاشرة من الدوري الاسباني.

و من المرتقب أن يعتمد مدرب “البلوغزرانا”، إرنستو فالفيردي، عن التشكيلة التالية:

تير شتيغن، جوردي ألبا، لينغوليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، فيدال، دي يونغ، ميسي، سواريز، غريزمان.

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أما بالنسبة لربان “النادي الملكي”، زين دين زيدان، فمن المحتمل أن يعتمد على التشكيلة الآتية.

كورتوا، ناتشو، راموس، فاران، كارفاخال، كاسيميرو، فالفيردي، كروس، فينيسيوس، بنزيمة، بيل.

يشار إلى أن قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة يحتلون نفس الرتبة ب “لاليغا” ،برصيد 35 نقطة، بعد مرور 16 جولة من البطولة الاسبانية.