“شهيدة الحريك حياة”…استئنافية تطوان توزع أزيد من نصف قرن سجنا على ربان “الفانطوم” ومن معه

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمس الثلاثاء، أزيد من50 سنة سجنا نافذا على تسعة متهمين تسببوا في وفاة الطالبة “حياة بلقاسم”، التي قضت نحبها في عرض المتوسط برصاص البحرية الملكية المغربية العام الماضي، حينما كانت تحاول الهجرة بطريقة غير نظامية نحو السواحل الإسبانية عبر “فانطوم”.

وقضت المحكمة بإدانة ربان “الفانطوم” “د.ج” الاسباني الجنسية، بـ10 سنوات سجنا نافذا، ووزعت 10 سنوات على اثنين من مساعديه المغربيين، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية.

وتابعت المحكمة 5 متهمين آخرين بالتهم نفسها، ووزعت 4 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت متهما آخر بـ4 أشهر حبسا، وبرأت الشركة المالكة لـ”لفانطوم”.

وتعود فصول هذه القضية إلى 25 من شهر شتنبر الماضي، عندما أطلقت وحدة البحرية الأمريكية المغربية النار على زورق “فانطوم” يحمل 26 مرشحا للهجرة غير النظامية، كان يقوده إسباني، في عرض المتوسط، بعدما رفض الامتثال لأوامرهم، ما خلف مصرع مرشحة وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.