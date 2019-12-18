مستفيدا من التعديلات الأخيرة.. فريق فرنسي مستعد لإبقاء زياش في دوري أبطال أروبا

على الرغم من خروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أروبا، إلا أن النجم المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بات بإمكانه أن يخوض الدور الثاني، مستفيدا من التعديلات الأخيرة التي أحدثها الاتحاد الأروبي للعبة، في حال ما توصل بعرض رسمي من أحد الأندية المتأهلة.

وبعد أن كثر الحديث حول ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام وتشيلسي، يبدو أن نجم “أسود الأطلس” قد اقتحم أيضا مفكرة نادي ليون الفرنسي، واحد من أندية الدوري الفرنسي الممتاز، التي ضمنت تواجدها في دور ثمن نهائي أغلى المنافسات القارية.

وحسب صحيفة “lequotidiendufoot” الفرنسية، اليوم الأربعاء،فإن زياش يعتبر من الأسماء التي يفكر فيها الفريق الفرنسي، من أجل جلبها خلال فترة الانتقالات الشتوي المقبلة، لتعزيز الصفوف قبل خوض الدور الثاني من دوري الأبطال.

وشددت الصحيفة، على أن النجم المغربي كان دائما واحد من أبرز المرشحين للانضمام لليون، بعد أن تواصل معه في فترة سابقة، وإمكانية انتقاله الشهر المقبل تبقى واردة، ” على الرغم من صعوبة الأمر بسبب تمديد عقده مع أجاكس، وارتباطه الكبير بالنادي الهولندي” تؤكد الصحيفة.

ونقل المصدر نفسه، تصريحا لجونينيو، مدرب الفريق أكد على أن فريقه ” سيدخل المريكانو المقبل بقوة من اجل جلب مجموعة من الأسماء وملئ الفراغ المحدث في العديد من المراكز، ويعتبر الرباعي إلياكوم منغالا (فالنسا)، لوكاس دين (إفرتون)، ليفين كورزاوا ( باريس سان جرمان)، وتيو هيرنانديز ( ميلان)، من بين الأكثر ترشحا للانضمام للفريق الفرنسي، الشهر القادم.