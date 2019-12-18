بدء جلسة لمجلس النواب الأميركي للتصويت على عزل ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد مجلس النواب الأميركي، في هذه الأثناء، جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

ومن المرجح أن تستمر الجلسة لمدة ست ساعات بينما يتوقع أن يجري التصويت في وقت متأخر بعد الظهر أو خلال الليل، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

وباستثناء عضوين فقط، يبدو أن جميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين (235) على استعداد لاتّخاذ موقف موحد في التصويت لصالح إقرار مادتي عزل الرئيس.

وشهدت عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجلوس تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب، ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات موجهة للكونغرس على غرار "تخلصوا من ترامب" و"احموا ديمقراطيتنا". وتمنت إحدى اللافتات لباقي المتظاهرين "عزلاً سعيدًا" في إشارة إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وقبل ساعات من جلسة التصويت، أصر الرئيس الأميركي على أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ"محاولة انقلاب".

وقال الرئيس على "تويتر": "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع". واستطرد ترامب "يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر".

وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، جاءت بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم، الأربعاء، على عزل الرئيس، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب إن "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

وقالت بيلوسي في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين "مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة".

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وأضافت "في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمّتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من جميع الأعداء في الخارج والداخل".

واتُّهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن. واتٌّهم كذلك بعرقلة الكونغرس عبر رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة.

ولا شك في أن مجلس النواب، الذي يشكل الديمقراطيون غالبية أعضائه، سيقر التهمتين اللتين تعرفان بـ"مادتي العزل". وستحال بعد ذلك القضية على مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في كانون الثاني/ يناير المقبل. وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظرًا لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس.

ورغم هذه النتيجة المرجّحة، صب ترامب كامل غضبه في الرسالة التي وجهها إلى بيلوسي، إذ لم يتوان عن الدفاع عن سجله ومهاجمة الديمقراطيين، حيث اتّهم ترامب السياسية الديمقراطية المخضرمة بـ"خرق ولائها للدستور" وإعلان "حرب مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية".

وكرر إصراره على أن القضية ضدّه "خدعة" و"ظلم جسيم"، مشددًا على أن الديمقراطيين مدفوعون لعزله بفعل "ممثليكم (في الكونغرس) المضطربين والراديكاليين من اليسار المتطرف".

وفي رد فعلها على الرسالة، وصفتها بيلوسي بأنها "مريضة حقًا".

وفيما تجري الجلسة، سيتوجّه ترامب إلى ميدنة باتل كريك، في ولاية ميشيغان غير المحسوبة على أي الحزبين من أجل تجمع انتخابي، سيعقد مساء اليوم الأربعاء.

ورغم أن بعض ممثلي المناطق المحافظة من الديمقراطيين قد يواجهون احتمال خسارة الانتخابات العام المقبل جرّاء مواقفهم، إلا أنهم اتّخذوا موقفًا موحدًا.

