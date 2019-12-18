كفر قاسم: وفاة نعمان عيسى متأثرا بإصابته في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، اليوم الأربعاء، وفاة نعمان مصلح عيسى (48 عاما) من مدينة كفر قاسم، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس بتل أبيب، مساء الإثنين الماضي.

وكان عيسى قد نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى، وأجرى له الأطباء عمليات إنعاش، حتى وفاته اليوم، بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذ حياته.

وساد الحزن في كفر قاسم وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة الفقيد لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

يذكر أن المرحوم ترك خلفه زوجة وثلاثة أبناء.