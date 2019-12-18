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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
التقى قائد القوات المشتركة للتحالف العربية، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث والوفد المرافق له.
وذكر موقع وزارة الدفاع السعودية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات والتنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف للجهود الأممية في تطبيق اتفاق السويد والوصول إلى حل سياسي في اليمن وإنهاء الانقلاب.
وكان غريفيث قد التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، الذي شدد خلال اللقاء على ضرورة كسر الجمود الذي فرضته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على سير تنفيذ إتفاق السويد بشأن الحديدة .
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