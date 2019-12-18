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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة كوالالمبور تبدأ أعمالها وسط مقاطعة قادة العالم الإسلامي والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
تبدأ في العاصمة الماليزية، اليوم الأربعاء، قمة كوالالمبور الإسلامية بمشاركة ثلاثة فقط من زعماء العالم الإسلامي البالغ عددهم 50 والذين وزع عليهم رئيس الوزراء مهاتير محمد على الدعوات للمشاركة في القمة التي تناقش القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم.
ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور، فيما سيدلي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بآرائهما خلال القمة التي تستمر أربعة أيام .
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان أحد المنظمين للقمة عدم الحضور كما أعتذر الرئيس الإندونيسي اعتذر قبله الرئيس الإندونيسي عن حضور القمة.
فيما أعلن رئيس إيران حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان حضور القمة .
وأعلنت السعودية رفضها الحضور كون القمة لم تعقد تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي .
وفي مؤشر على شبح العزوف المخيم على القمة، كتب الباحث والمفكر الماليزي رئيس حسيني في مقال عن القمة بموقع ”ماليزيا كيني“: ”كما هي الآن ، تبدو القمة وكأنها تجمع للاحتفال بنهاية العام بين مجموعة من الأصدقاء المختارين“.
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