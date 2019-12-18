شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفورى للتصعيد في إدلب والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت في بيان لها اليوم، قبل بدء اجتماع مجموعة عمل المساعدات الإنسانية في سوريا بالوقف الفوري للتصعيد واحترام القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما طالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة عملها المنقذ للحياة عبر شمال سوريا.
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