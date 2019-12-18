توقعات برج الحمل لعام 2020: سنة التحديات الكبرى

ككل عام، مع اقتراب نهاية العام الحالي، وبداية العام 2020 الجديد، تقدم اليكم قناة السومرية، كما عودتكم، أبرز التوقعات السنوية الخاصة ببرجكم، مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

انها سنة التحديات الكبرى لمواليد برج الحمل. عامٌ مهمٌ جداً على صعيد العمل والانجازات وتحقيق الاهداف بحيث تعتبر من اكثر المحظوظين كل الكواكب متحالفة مع انفراجات كبيرة انها سنة الحظ الاستقرار والنجاح والتألق.

يسطع نجمك في هذه السنة فهي سنة التطور حيث تستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات، كما تلفت الانتباه من حولك وتحقق شهرة وبريق كبير.

ينعم مواليد برج الحمل في العام 2020 بالحب والرومانسية كما يعيشون مغامرات مميزة مع الشريك ويتولون زمام الأمور في العلاقة.