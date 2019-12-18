بالصور: 'باربي' تحارب الصورة النمطية وتقدم دمية تحاكي ذوي الاحتياجات الخاصة

ألعاب الأطفال، تعكس واقعا مجتمعيا نعيشه، وهي مستوحاة من حياتنا الاجتماعية. لكنها غالبا ما تكون النسخة الأفضل للأمور، لتغدو المثال الأفضل للأطفال. ولأنها تؤثر بأفكار الأطفال وتصرفاتهم، عمدت شركت دمى "باربي" لمحاربة الصورة النمطية لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأصدرت الشركة دمية تملك ساقاً صناعية وأخرى بكرسي متحرك، وهي جزء من خط أزياء "ماتيل 2019".

ظهرت دمية باربي الجديدة أخيراً عقب الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، كجزء من خط إنتاج شركة ماتيل الشامل للعام 2019 الخاص بالدمى المواكبة للموضة، الذي يحمل اسم «فاشينيستا».

وتعاونت الشركة مع مستشفى «UCLA Mattel» للأطفال وخبراء الكراسي المتحركة لتصميم الكرسي المتحرك الخاص بالدمية، الذي جاء مع منحدر للكرسي لتعزيز إندماج الأطفال من «أصحاب الهمم» مع أقرانهم في خطوة لتقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإندماج معهم.

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كما تعاونت شركة "ماتال" مع ناشطة لحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، جوردان ريفز، البالغة من العمر 13 عاماً لصنع دمية مع طرف اصطناعي، بالشراكة مع مستشفى "UCLA Mattel" للأطفال وخبراء في تصنيع الكراسي المتحركة لتصميم كرسي متحرك.

وأشارت "ماتال" في بيان إلى وجود العديد من أنواع الكراسي المتحركة، موضحة أنها ستركز على تصنيع كراسي موجهة نحو الفئات التي تعاني من الإعاقة الدائمة، وستقدم أيضاً منحدراً ليضاف إلى منزل الدمى.

ولجأ المشجعون إلى موقع تويتر للتحدث عن الدمية التي يبلغ ثمنها 20 دولاراً، التي يهتز شعرها الطبيعي وتضع نظارات شمسية وترتدي زياً أنيقاً، وهي جالسة على كرسي متحرك.

وقد صنعت شركة الألعاب السابقة «بيكي» دمية باربي تستخدم كرسياً متحركاً في التسعينيات، ولاحظ الكثيرون أن الكراسي لم تكن متوافقة مع دمى الشركة، ما دفع الأخيرة لإيقاف إنتاجها لاحقاً.